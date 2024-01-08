Кишиневский аэропорт: полеты временно приостановлены

Международный аэропорт Кишинева сообщает, что взлет самолетов временно приостановлен. Путешественникам, у которых запланированы рейсы на 8 января, рекомендуется заранее проверить расписание рейсов, отмечает Noi.
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