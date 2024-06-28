В Кузбассе осудили членов криминальной банды наемников

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 28 июня сообщили о вынесении приговора шестерым местным жителям, двое из которых являются участниками банды, за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений.
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