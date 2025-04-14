В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными

В середине марта этого года в дежурную часть отделения полиции «Порецкое» межмуниципального отдела МВД России «Алатырский» поступило сообщение от подростка, ставшего по его словам, свидетелем жестокого обращения с животными.
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