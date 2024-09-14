Ван Хунин встретился со спикером парламента Кыргызстана

Пекин, 13 сентября /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в пятницу в Пекине встретился со спикером Жогорку Кенеша /парламента/ Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)