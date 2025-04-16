Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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NYT: власти США могут заблокировать доступ американцев к DeepSeek

NYT: власти США могут заблокировать доступ американцев к DeepSeek

Власти США могут заблокировать доступ американцев к чат-боту китайской компании DeepSeek. Кроме того, Белый дом рассматривает запрет на покупку DeepSeek американских технологий, в частности чипов для технологий искусственного интеллекта, пишет газета The New York Times.

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