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Тульские новости

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16 апреля туляки отметят 3 интересных праздников

16 апреля туляки отметят 3 интересных праздников

16 апреля туляки отметят несколько интересных праздников. В этот день проходит международный день, посвященный проблеме защиты слонов - День «Спасите слона», также сегодня отмечается День Чарли Чаплина в честь его дня рождения.

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