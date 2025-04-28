Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на победную риторику, киевский режим молчаливо признал неизбежность крупных территориальных потерь и начал деятельно готовиться к продолжению борьбы в новых реалиях.
Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу
Комментарии
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Алексей Куницын
Украинское правительство утвердило порядок создания и функционирования " центров подготовки граждан к национальному сопротивлению". Главы областных или городских администраций начали комплектовать эти центры, Появится сеть которая и будет руководить небольшими ячейками на местах. Бандеровцы готовятся к партизанской войне!
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16 час.
Ayrat Мухаметшин
Во ПЕРВЫХ потому что ПЛАТЯТ! Значит решать это надо с помощью денег, самый мощный для хохла аргумент. Чем больше сдадут, тем больше дадут!
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15 час.
Сергей Ильин
Главное у Лебедева-это надо конкретно от РФ обратиться иначе эти хохлы-наши двигаться не будут... А на хер вы нам нужны такие патриоты,которые не по принцепу освобождения своей страны,работаете?
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8 час.
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