Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Он не решится, а буквально выполнит прозападные указания давления на РФ.   9 Мая - это НАШ Праздник!«Зеленский может ...
  • Сергей Ильин
    Главное у Лебедева-это надо конкретно от РФ обратиться иначе эти хохлы-наши двигаться не будут... А на хер вы нам нуж...Украина готовится...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Вот самое главное из всех его слов "— Мне трудно себе представить, чтобы Украина смогла перехватить инициативу на пол...Украина — это жал...

Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу

Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу

Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на победную риторику, киевский режим молчаливо признал неизбежность крупных территориальных потерь и начал деятельно готовиться к продолжению борьбы в новых реалиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Куницын
Украинское правительство утвердило порядок создания и функционирования &quot; центров подготовки граждан к  национальному сопротивлению&quot;. Главы областных или городских администраций начали комплектовать эти центры, Появится сеть которая и будет руководить небольшими  ячейками на местах. Бандеровцы готовятся к партизанской войне!
Ответить
16 час.
Ayrat Мухаметшин
Во ПЕРВЫХ потому что ПЛАТЯТ! Значит решать это надо с помощью денег, самый мощный для хохла аргумент. Чем больше сдадут, тем больше дадут!
Ответить
15 час.
Сергей Ильин
Главное у Лебедева-это надо конкретно от РФ обратиться иначе эти хохлы-наши двигаться не будут... А на хер вы нам нужны такие патриоты,которые не по принцепу освобождения своей страны,работаете?
Ответить
8 час.
наверх