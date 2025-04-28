Украина готовится к "сливу" территорий: Киев массово готовит подполье. Русские бьют тревогу

Алексей Куницын Украинское правительство утвердило порядок создания и функционирования " центров подготовки граждан к национальному сопротивлению". Главы областных или городских администраций начали комплектовать эти центры, Появится сеть которая и будет руководить небольшими ячейками на местах. Бандеровцы готовятся к партизанской войне!

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