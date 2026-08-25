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Фергюсон – лучший тренер в истории АПЛ по мнению BBC. Гвардиола – 2-й, Венгер – 3-й, Моуринью – 4-й, Клопп – 5-й, Артета – 9-й

BBC опубликовал лучших тренеров в истории АПЛ. На первом месте расположился Алекс Фергюсон, который 13 раз выиграл чемпионат Англии.

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