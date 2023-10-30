Что будет, если Россия собьет американский беспилотник?

Да спорить по этому поводу не стоит, а давно пора сбивать и беспилотники и Аваксы!

Игорь Кузнецов

Это прямая конфронтация, что они и желают - не мы, а эти "варвары" начали. Нет, сбивать не надо, а керосином полить БПЛА - это правильно, без касания.