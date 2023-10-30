Что будет, если Россия собьет какой-нибудь маленький американский беспилотник весом 70 кг? Скорее всего, ничего.
Что будет, если Россия собьет американский беспилотник?
Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Да спорить по этому поводу не стоит, а давно пора сбивать и беспилотники и Аваксы!
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15 час.
Игорь Кузнецов
Это прямая конфронтация, что они и желают - не мы, а эти "варвары" начали. Нет, сбивать не надо, а керосином полить БПЛА - это правильно, без касания.
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13 час.
Alexandr Bursh
а после полива и спичку кинуть! 😀
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8 час.
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