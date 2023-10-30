☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 443 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 125k 12345
    ЛЕОпёрдик думу думаетУкраина сломлена ...
  • Валерий Никитин
    Либералы начинали с приоритета свободы личности. Прекарснодушные. Мутировали в неолиберализм, где иные формы развития...Либеральная русоф...
  • Андрей
    Во что же превратилась Комсомолка? 😪Либеральная русоф...

Что будет, если Россия собьет американский беспилотник?

Что будет, если Россия собьет американский беспилотник?

Что будет, если Россия собьет какой-нибудь маленький американский беспилотник весом 70 кг? Скорее всего, ничего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТО
Терехов Олег
Да спорить по этому поводу не стоит, а давно пора сбивать и беспилотники и Аваксы!
Ответить
15 час.
Игорь Кузнецов
Это прямая конфронтация, что они и желают - не мы, а эти &quot;варвары&quot; начали. Нет, сбивать не надо, а керосином полить БПЛА - это правильно, без касания.
Ответить
13 час.
Alexandr Bursh
а после полива и спичку кинуть! 😀
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх