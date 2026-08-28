Исключительное мужество и героизм: Белоусов вручил "Золотые Звезды" выдающимся бойцам СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации, сообщили 28 августа в Минобороны РФ .
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