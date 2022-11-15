Песков заявил, что слова Зеленского о «Минске-3» подтверждают нежелание Киева вести переговоры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждают позицию властей Украины о нежелании вести переговоры.
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