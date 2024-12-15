Эксперт Лучак: Разлив нефти в Чёрном море угрожает пляжам и заповедным зонам Доцент кафедры «Геоэкология» Крымского федерального университета Александр Лучак сообщила, что разлив топлива в результате крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе угрожает загрязнением не только морской экосистеме, но и пляжам с заповедными зонами поблизости.
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