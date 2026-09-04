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Царьград

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Резник признался, что стыдился Пугачёвой на протяжении многих лет

Резник признался, что стыдился Пугачёвой на протяжении многих лет

Поэт рассказал, что безуспешно пытался повлиять на манеру общения и выступлений экс-примадонны.Поэт-песенник Илья Резник признался, что на протяжении многих лет испытывал неловкость из-за слов и поступков Аллы Пугачёвой.

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