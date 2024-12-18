Турагент Гажиенко: онлайн-регистрация снижает риски овербукинга

Во всем мире овербукинг — это обычное явление, от которого не застрахован никто. Авиакомпании часто продают больше билетов, чем вмещает самолет, поэтому во многих странах вопрос компенсации за пропуск рейса законодательно урегулирован.
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