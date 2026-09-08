Минздрав: активность и питание улучшили долгожительство на Кавказе

Жители Кавказа живут дольше благодаря активному образу жизни и разнообразному питанию. Ольга Ткачева из Минздрава России отметила важность этих факторов, а также подчеркнула значение социальных проектов в улучшении долголетия в Москве и Санкт-Петербурге.
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