Минздрав: активность и питание улучшили долгожительство на Кавказе

Жители Кавказа живут дольше благодаря активному образу жизни и разнообразному питанию. Ольга Ткачева из Минздрава России отметила важность этих факторов, а также подчеркнула значение социальных проектов в улучшении долголетия в Москве и Санкт-Петербурге.