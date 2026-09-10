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Курские новости

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В Курске пьяный водитель без прав пойман ГИБДД

Водитель, перебравшийся на заднее сиденье при остановке, оказался лишён прав за пьянство за рулём и управлял автомобилем без номеров.

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