ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
ГлавнаяБлогИнтересноФактыИсторияСтраныГородаЖЗЛ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ

6 644 подписчика

Свежие комментарии

Советский фильм, который сняли с проката. Почему «Одиночное плавание» убрали из кинотеатров (История советского кино)

Советский фильм, который сняли с проката. Почему «Одиночное плавание» убрали из кинотеатров (История советского кино)

 Этот боевик вышел в середине 80-х, когда Юрий Озеров снял киноэпопею «Битва за Москву», Геннадий Васильев историческую картину «Русь изначальная», Всеволод Шиловский комедию «Миллион в брачной корзине» в главной роли с Александром Ширвиндтом, а Александр Муратов приключенческий фильм «Золотая цепь» по одноименному роману Александра Грина в главной роли с юным Владиславом Галкиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
людмила пригарина
Когда же у нас , наконец, проснется чувство собственного достоинства? Забыли кто мы? Думаю, нам помогали и помогают это забыть. Поэтому пресмыкаемся и утираемся как не пойми кто перед кем бы то ни было.
Ответить
13 час.
наверх