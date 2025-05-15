Бобровский стал рекордсменом «Флориды» по продолжительности сухой серии в плей-офф

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Сегодня голкипер «Пантерс» отразил 31 из 32 бросков в 5-м матче серии 2-го раунда Кубка Стэнли. Он пропустил единственный гол за 66 секунд до завершения третьего периода.