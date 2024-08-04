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В каждом из 6 последних матчей между «Ахматом» и «Локомотивом» было удаление. Команды встретятся в 3-м туре РПЛ

«Ахмат» примет «Локомотив» в 3-м туре РПЛ. «Локомотив» – небольшой фаворит встречи за 2.23. Победа «Ахмата» оценена в 3.

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