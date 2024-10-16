Опасный выбор: в ЕС предупредили, что любые сделки с российским газом станут невыполнимыми

Для достижения уровней, необходимых для бесперебойной транспортировки по обширной трубопроводной системе Украины, объем сырья должен составлять около 10-11 млрд кубометров, что примерно на пять миллиардов кубометров меньше, чем сейчас.
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