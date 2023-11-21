Bishop Carlton Pearson, former megachurch pastor labeled as heretic, dies at 70

Bishop Carlton Pearson, who once led one of the country's largest evangelical megachurches but who later disavowed key tenets of Christian orthodoxy, has died at age 70, his Oklahoma church announced Monday.
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