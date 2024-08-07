Политик Гектюрк: Украина продержится в лучшем случае до конца 2025 года

Украинское руководство сможет продержаться в конфликте с Россией максимум до конца следующего года. Об этом РИА «Новости» заявил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк.
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