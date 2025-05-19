УФАС оштрафовало "Альфа-Банк" за навязчивую рекламу клиентам

Власти Подмосковья привлекли "Альфа-Банк" к ответственности за нарушение правил рекламы.Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Московской области вынесло решение о наложении штрафа на АО "Альфа-Банк" за навязывание рекламы клиентам.
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