«Зенит» подписал MVP второго дивизиона Франции Криса Ледлума

Баскетбольный клуб «Зенит» пополнил состав американским форвардом Крисом Ледлумом. Как сообщает «Чемпионат», трудовой договор с игроком подписан до завершения сезона-2026/2027 и предусматривает опцию продления ещё на один год по формуле «1+1».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SS Русские смертники...
- Унижение учителей...
- Житель Вельского ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым