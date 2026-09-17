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Царьград

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«Зенит» подписал MVP второго дивизиона Франции Криса Ледлума

«Зенит» подписал MVP второго дивизиона Франции Криса Ледлума

Баскетбольный клуб «Зенит» пополнил состав американским форвардом Крисом Ледлумом. Как сообщает «Чемпионат», трудовой договор с игроком подписан до завершения сезона-2026/2027 и предусматривает опцию продления ещё на один год по формуле «1+1».

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