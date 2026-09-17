«Зенит» подписал MVP второго дивизиона Франции Криса Ледлума

Баскетбольный клуб «Зенит» пополнил состав американским форвардом Крисом Ледлумом. Как сообщает «Чемпионат», трудовой договор с игроком подписан до завершения сезона-2026/2027 и предусматривает опцию продления ещё на один год по формуле «1+1».