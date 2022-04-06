Савич о 0:1 на «Этихаде»: «Не так уж и плохо. В Мадриде будет совсем другая игра»

Стефан Савич прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1). Защитник «Атлетико» высказался после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

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