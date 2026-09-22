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Царьград

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Лула да Силва осудил ООН за неспособность предотвращать войны

Лула да Силва осудил ООН за неспособность предотвращать войны

Президент Бразилии Лула да Силва заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что организация не справляется с предотвращением войн.

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