Регионы России
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Регионы России

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Учредитель «Shanghai Manya Industry and Trade Co.» Майя Мань вошла в Попечительский совет Медиахолдинга «Регионы России»

Учредитель «Shanghai Manya Industry and Trade Co.» Майя Мань вошла в Попечительский совет Медиахолдинга «Регионы России»

Дирекция федерального медиахолдинга «Регионы России», объединяющего федеральный журнал «Регионы России: национальные приоритеты» и 15 информационных агентств, объявила сегодня о вхождении в состав Попечительского совета холдинга известного предпринимателя из Китайской Народной Республики Майи Мань - учредителя и генерального директора компании «Shanghai Manya Industry and Trade Co.

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