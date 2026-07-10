Учредитель «Shanghai Manya Industry and Trade Co.» Майя Мань вошла в Попечительский совет Медиахолдинга «Регионы России»

Дирекция федерального медиахолдинга «Регионы России», объединяющего федеральный журнал «Регионы России: национальные приоритеты» и 15 информационных агентств, объявила сегодня о вхождении в состав Попечительского совета холдинга известного предпринимателя из Китайской Народной Республики Майи Мань - учредителя и генерального директора компании «Shanghai Manya Industry and Trade Co.
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