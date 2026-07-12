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Том Холланд выбрал победу «Тоттенхэма» в АПЛ, а не завоевание «Оскара»: «Не хочу преуменьшать значение «Оскара», но чемпионство «шпор» – это чудо побольше»

Британский актер Том Холланд сделал выбор между завоеванием премии «Оскар» и победой «Тоттенхэма» в английской Премьер-лиге.

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