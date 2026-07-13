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Командир роты 2‑го батальона группировки «Юг» рассказал о работе расчетов БПЛА в Константиновке

Командир роты 2‑го батальона группировки «Юг» рассказал о работе расчетов БПЛА в Константиновке

Командир роты 2‑го батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки с позывным «Грек» рассказал о работе специалистов беспилотных систем в освобожденной Константиновке Донецкой Народной Республики.

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