В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза

Китайский телескоп FAST и проект DESI охватили 2,5 миллиона галактик и выяснили: топливо для звёзд не закончилось — изменился механизм его переработки Международная группа астрономов под руководством Хун Го из Китайской академии наук провела масштабный замер нейтрального водорода за последние 4,5 миллиарда лет и получила результат, противоречащий очевидному объяснению.