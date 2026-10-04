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В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза

В современной Вселенной запасы нейтрального водорода почти не изменились, но рождение звёзд замедлилось в 2,5 раза

Китайский телескоп FAST и проект DESI охватили 2,5 миллиона галактик и выяснили: топливо для звёзд не закончилось — изменился механизм его переработки Международная группа астрономов под руководством Хун Го из Китайской академии наук провела масштабный замер нейтрального водорода за последние 4,5 миллиарда лет и получила результат, противоречащий очевидному объяснению.

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