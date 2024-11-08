Зеленского ждут неприятности при Трампе

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Политолог-американист Малек Дудаков высказал предположение, что отношения между новым президентом США Дональдом Трампом и главарем киевского режима Владимиром Зеленским могут сложиться непростыми.
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