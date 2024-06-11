Совершен первый в мире “иммерсивный” телефонный звонок Генеральный директо...

Совершен первый в мире “иммерсивный” телефонный звонокГенеральный директор Nokia Пекка Лундмарк совершил телефонный звонок, используя новую технологию под названием “иммерсивное аудио и видео” (Immersive Voice and Audio Services (IVAS).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)