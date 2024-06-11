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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Совершен первый в мире “иммерсивный” телефонный звонок Генеральный директо...

Совершен первый в мире “иммерсивный” телефонный звонок Генеральный директо...

Совершен первый в мире “иммерсивный” телефонный звонокГенеральный директор Nokia Пекка Лундмарк совершил телефонный звонок, используя новую технологию под названием “иммерсивное аудио и видео” (Immersive Voice and Audio Services (IVAS).

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