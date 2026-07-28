ФСБ задержала жителя ДНР за публичные призывы к насилию В Ясиноватой (ДНР) сотрудники регионального УФСБ задержали местного жителя, которы.
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ФСБ задержала жителя ДНР за публичные призывы к насилию В Ясиноватой (ДНР) сотрудники регионального УФСБ задержали местного жителя, которы.
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