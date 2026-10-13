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АР: выжившей после казни Кристе Пайк поздно помогли врачи из-за неразберихи

АР: выжившей после казни Кристе Пайк поздно помогли врачи из-за неразберихи

Из-за неразберихи между сотрудниками тюрьмы Теннесси и экстренных служб выжившая после двух смертельных инъекций Криста Пайк поздно получила помощь врачей, передает The Asscociated Press (AP).

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