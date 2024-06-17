Какой будет неделя с 17 по 23 июня для знаков зодиака согласно руническому гороскопу Алёна ЮрьеваС 17 по 23 июня руны раскрывают тайны будущего, обещая одних знакам зодиака испытания, а другим — спокойствие.
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