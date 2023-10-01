"Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел". О польских "киборгах"

А Александр Вот поэтому и проявляются бандеровские херои с заболеваниями не поддающимися любым антибиотикам..Травят их, выблядков, пиндосовские друганы по всякому.Хотелось бы побольше и побыстрее

Елизавета Белая Главное чтобы эти херои заразными не были. А то ведь американцы их как тараканов для переноса вирусов могут использовать.