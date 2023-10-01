Мы привыкли, что это украинцев никому не жалко. Чем-то их пичкают, а потом - бесстрашных - отправляют на передовую.
"Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел". О польских "киборгах"
Комментарии
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А
Александр
Вот поэтому и проявляются бандеровские херои с заболеваниями не поддающимися любым антибиотикам..Травят их, выблядков, пиндосовские друганы по всякому.Хотелось бы побольше и побыстрее
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7 час.
Елизавета Белая
Главное чтобы эти херои заразными не были. А то ведь американцы их как тараканов для переноса вирусов могут использовать.
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5 час.
Я
Ярослав
Раньше были боевые 100 грамм, а теперь боевой укол 💉 первинтина и в атаку! Наивно полагать, что наши не используют допинг. У Вагнеров за это расстреливали, а министерские пьют и употребляют все что не приколочено!
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44 мин.
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