Угадайте, где на картинке Зеленский Как я и писал ещё в начале года (и потом несколько раз возвращался к этому образу), США – корова в бомболюке.
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Со стороны кажется что Трамп не имеет долгосрочных планов и все его поступки (в плане политики) импульсивные, рассчитанные на "внешний эффект" медийного персонажа. Для себя он выбрал именно такой стиль поведения и это соответствует сложившемуся положению в мире - непредсказуемость в отсутствии "гигемона".
Что будет после промежуточных выборов в Конгресс США - здесь можно согласится: «Хорошо, это Трамп виноват, но почему вы ничего не исправляете? Вы зачем власть брали?». Это уже "пристрелка" к выборам президента в 2028 году.
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