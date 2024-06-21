Собянин: Более 200 тысяч медиков Москвы повысили профессиональную квалификацию

Врачи могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщает, что свыше 200 тысяч медицинских работников прошли обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии