Собянин: Более 200 тысяч медиков Москвы повысили профессиональную квалификацию

Врачи могут пройти бесплатные открытые тренинги по 13 направлениям Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщает, что свыше 200 тысяч медицинских работников прошли обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы.