Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что клуб поддержит олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ангелину Мельникову, которой отказали в выдаче визы в Нидерланды для участия в чемпионате мира.
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