Правительство предлагает ввести льготы для климатических проектов

Минэкономразвития сформировало пакет льгот для участников климатических проектов: основное послабление – отмена НДС на доходы от реализации работ и услуг в климатических проектах, а также с продажи углеродных единиц, предлагается разрешить компаниям снижать сумму налога по бизнесу в целом на входящий НДС по климатическому проекту; другая мера – освобождение физических лиц и ИП, занятых в выпуске и торговле углеродными единицами, от НДФЛ; также предлагается исключить из налоговой базы по налогу на прибыль доходы от операций с углеродными единицами, предоставив право уменьшать налоговую базу на расходы от таких сделок; для организаций на упрощенной системе налогообложения или едином сельхозналоге предложена аналогичная возможность, пишут «Ведомости».