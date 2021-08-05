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Умер экс-депутат законодательного собрания Челябинской области

Умер экс-депутат законодательного собрания Челябинской области

Сергей Баранов длительное время возглавлял расположенное в ЗАТО Озерск предприятие Росатома Бывший депутат заксобрания Челябинской области и экс-директор входящего в структуру Росатома ПО «Маяк» Сергей Баранов скоропостижно скончался в Москве.

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