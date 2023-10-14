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Под Саратовом три человека погибли от отравления угарным газом

Под Саратовом три человека погибли от отравления угарным газом

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил в Telegram-канале, что женщина и два мужчины погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области.

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