Под Саратовом три человека погибли от отравления угарным газом

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил в Telegram-канале, что женщина и два мужчины погибли от отравления угарным газом в частном доме в Саратовской области.
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