Уголовное дело возбуждено из-за опрокидывания автобуса в Приморье

Скриншот видео Прокуратура Приморского края организовала проверку в связи с тем, что на 74-м километре дороги "Раздольное-Хасан" туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего погибли два человека.
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