"Росгосстрах": автомобилисты рассказали, на сколько подорожало каско за последний год

Каждый шестой российский автомобилист стал бережнее относиться к своей машине, а каждый седьмой — аккуратнее ездить в течение последнего года, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса автомобилистов, сообщили ИА AmurMedia в ПАО СК "Росгосстрах".