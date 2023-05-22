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"Росгосстрах": автомобилисты рассказали, на сколько подорожало каско за последний год

"Росгосстрах": автомобилисты рассказали, на сколько подорожало каско за последний год

Каждый шестой российский автомобилист стал бережнее относиться к своей машине, а каждый седьмой — аккуратнее ездить в течение последнего года, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе опроса автомобилистов, сообщили ИА AmurMedia в ПАО СК "Росгосстрах".

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