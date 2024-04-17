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Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией» и место в плей-офф

Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией» и место в плей-офф

Благодаря голу российского нападающего Александра Овечкина команда «Вашингтон Кэпиталз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в своем заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 17 апреля.

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