Китайцы запустили квантовый компьютер. Он решает математические задачи за миллионную долю секунды

Китайские ученые совершили квантовый прорыв: JiuZhang 3 решает сложную математическую задачу за миллионную долю секундыКитайские ученые сообщили о том, что их новейший квантовый компьютер JiuZhang 3 успешно решает сложнейшую математическую задачу за миллионную долю секунды.