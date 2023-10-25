Китайцы запустили квантовый компьютер. Он решает математические задачи за миллионную долю секунды

Китайские ученые совершили квантовый прорыв: JiuZhang 3 решает сложную математическую задачу за миллионную долю секундыКитайские ученые сообщили о том, что их новейший квантовый компьютер JiuZhang 3 успешно решает сложнейшую математическую задачу за миллионную долю секунды.
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