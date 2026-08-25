НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Мнение: «Противоречия между Польшей и Украиной велики и непреодолимы», – Иван Копыл

Мнение: «Противоречия между Польшей и Украиной велики и непреодолимы», – Иван Копыл

Правозащитник и журналист Иван Копыл в рамках программы «Мнение» заявил, что Польша и Украина не смогут найти путь к историческому примирению, так как в Киеве правят недоговороспособные люди и других героев, кроме ОУН*, у них нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии