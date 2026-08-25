Мнение: «Противоречия между Польшей и Украиной велики и непреодолимы», – Иван Копыл

Правозащитник и журналист Иван Копыл в рамках программы «Мнение» заявил, что Польша и Украина не смогут найти путь к историческому примирению, так как в Киеве правят недоговороспособные люди и других героев, кроме ОУН*, у них нет.
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