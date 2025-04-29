Медицинский десант три дня работал в Лоухском районе

В Лоухском районе три дня работала большая бригада врачей из разных медицинских учреждений Карелии. В акции «Здоровый город» участвовали специалисты из Петрозаводска, Лоухи, Кондопоги, Сортавалы и Медвежьегорска.
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