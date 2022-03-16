В Амурской области полицейские привлекли к ответственности жителя с. Ивановки за дискредитацию ВC РФ

В Приамурье сотрудники полиции привлекли к ответственности 41-летнего жителя с.Ивановки, совершившего публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.
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