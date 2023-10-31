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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Фотограф EA сделал залипательные скриншоты Alan Wake 2. Некоторые из них можно спу...

Фотограф EA сделал залипательные скриншоты Alan Wake 2. Некоторые из них можно спу...

Фотограф EA сделал залипательные скриншоты Alan Wake 2. Некоторые из них можно спутать с реальными фотографиямиПрофессиональный внутриигровой фотограф Петри Левялахти (Petri Levalahti) из Electronic Arts опубликовал залипательную подборку своих скриншотов, сделанных в Alan Wake 2.

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