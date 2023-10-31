Фотограф EA сделал залипательные скриншоты Alan Wake 2. Некоторые из них можно спу...

Фотограф EA сделал залипательные скриншоты Alan Wake 2. Некоторые из них можно спутать с реальными фотографиямиПрофессиональный внутриигровой фотограф Петри Левялахти (Petri Levalahti) из Electronic Arts опубликовал залипательную подборку своих скриншотов, сделанных в Alan Wake 2.